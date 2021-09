Mohamed Ihattaren è uno dei giocatori della Sampdoria accompagnati dalla maggior curiosità. I tifosi blucerchiati aspettano di vedere in campo l'esterno ex Psv, arrivato con grande spinta mediatica via Juventus eppure non ancora sceso in campo con la maglia blucerchiata, complice un ritardo di condizione che lo ha tenuto lontano anche dall'elenco dei convocati.



Secondo Sampnews24.com, Samp-Udinese potrebbe essere l'occasione giusta per vedere in campo il classe 2002. D'Aversa in questi giorni lo starebbe osservando, e un suo utilizzo non andrebbe escluso. Ovviamente, non sarà impiegato nell'undici titolare, considerando i pochi allenamenti con il gruppo sulle gambe, ma un suo impiego a gara in corso potrebbe essere plausibile.