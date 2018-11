Con il mercato invernale che si avvicina, iniziano a circolare con frequenza i nomi dei possibili obiettivi per la Sampdoria. Il club di Corte Lambruschini non compirà movimenti importanti in uscita, ma in entrata potrebbero esserci parecchie novità, alcune legate al settore giovanile. In questo senso va letto l'interesse blucerchiato per il baby Roman Cerepkai.



Si tratta di un attaccante sedicenne slovacco, di proprietà dello Slovan Bratislava. Classe 2002, Cerepkai fa parte del giro della Slovacchia Under 17. Il suo esordio con la rappresentativa è avvenuto a fine ottobre, 45 minuti contro San Marino bagnati anche da un gol. Stando a Il Secolo XIX i blucerchiati, come sempre molto attenti ai baby talenti e ai mercati emergenti, lo avrebbero puntato per il settore giovanile.