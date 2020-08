Mentre la Sampdoria monitora la situazione di Gaston Ramirez, che ha un contratto in scadenza nel 2021, il club blucerchiato segue anche alcuni possibili sostituti per l'uruguaiano, ascoltando magari anche le proposte di altri club. E' quello che è successo da esempio con Alex Collado, talentino classe 1999 del Barcellona e prodotto dalla Cantera blaugrana.



L'esterno offensivo spagnolo si è messo in mostra con il Barcellona B e il club catalano, secondo Espn, per farlo crescere lo avrebbe proposto a varie società italiane tra cui Genoa, Torino, Sassuolo e Hellas. Collado però è stato suggerito appunto anche alla Samp, che potrebbe rivelarsi interessata, specialmente in caso di addio di Ramirez. Pure la formula potrebbe intrigare la Sampdoria: il Barcellona potrebbe cedere Collado in prestito con diritto di riscatto, mantenendo però un diritto di riacquisto sul suo cartellino.