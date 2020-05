Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è atteso da alcune situazioni piuttosto complesse da gestire. La prima in ordine cronologico riguarda la questione del bilancio della società blucerchiata, che tornerà in negativo. Oggi infatti si terrà, in formato misto di presenza e videoconferenza, la riunione del consiglio di amministrazione focalizzata sulla chiusura del bilancio 2019, che a fine giugno dovrà essere approvato dall’assemblea.



Dopo tre anni di segno ‘+’, il rendiconto tornerà negativo, e il passivo secondo Il Secolo XIX dovrebbe essere di circa 10 milioni, la più pesante della gestione del Viperetta dal momento che il -24 milioni del 2014 era condiviso con la famiglia Garrone.



Ad incidere sul bilancio negativo i forti ammortamenti degli investimenti fatti nel recente passato, e che impatteranno per circa una quarantina di milioni, ma anche l’avvicendamento Di Francesco-Ranieri, con conseguente lauta rescissione dell’ex mister giallorosso, e un monte ingaggi complessivo che resta comunque alto nonostante le evidenti difficoltà della squadra in Serie A.