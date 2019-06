Non solo Manolo Gabbiadini nella lista della spesa genovese del Bologna. Il club rossoblù, che sarà guidato da due ex blucerchiati (Mihajlovic in panchina, Sabatini dietro alla scrivania) guarda con attenzione in casa Sampdoria, e in particolare a quel Gregoire Defrel protagonista di una buona prima stagione con la maglia doriana.



Il club di Corte Lambruschini dovrà decidere se esercitare con la Roma (ancora proprietaria del cartellino) il diritto di riscatto inserito nel prestito di un'estate fa, per una cifra di poco più di 12 milioni. Nel frattempo però secondo La Gazzetta dello Sport anche il Bologna starebbe seguendo il calciatore, che dovrà valutare il suo futuro insieme alla Roma, alla Samp e al nuovo allenatore dei blucerchiati, considerando l'ormai certo addio di mister Giampaolo.