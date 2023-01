Il Bologna punta alcuni giocatori di casa Sampdoria: il club rossoblù ha messo nel mirino due blucerchiati, il trequartista Abdellhamid Sabiri e il terzino Tommaso Augello. Oltretutto, la squadra emiliana aveva già sondato Augello, mentre per Sabiri dovrebbe battere la concorrenza della Fiorentina.



Per facilitare l'operazione, il Bologna potrebbe mettere sul piatto un profilo cercato dalla Samp, ossia quello di una punta. La pedina di scambio potrebbe essere Sydney Van Hooijdonk, centravanti olandese di 22 anni, attualmente in prestito all'Heerenveen. Figlio di Pierre, attaccante del Feyenoord e della nazionale olandese, Van Hooijdonk junior ha totalizzato 19 presenze e 6 gol in Eredivisie. Folta concorrenza, però, da varie società inglesi, di cui quattro di Championship, fa sapere Il Secolo XIX: si tratta di Stoke, Swansea, Cardiff e Millwall.