La Sampdoria è alle prese con il pagamento di una grossa cifra a stretto giro di posta. Entro il 16 maggio i blucerchiati - che sono riusciti a evitare il rischio penalizzazioni per il pagamento degli stipendi grazie al mercato e alla dilazione di una mensilità degli stessi giocatori - dovranno pagare i primi tre mesi del 2023, pena due punti in meno in classifica. Questa, però, non è l'unica scadenza. Per potersi iscrivere al prossimop campionato infatti entro il 20 giugno) dovranno essere saldati completamente tutti i debiti sportivi.



Ovviamente, a Corte Lambruschini non hanno in cassa questa disponibilità. L'importo, a cui va sommata anche la maxi rata dell'Irpef, potrebbe essere coperto soltanto dal bond convertibile. Secondo Sampnews24.com i 30 milioni di euro permetterebbeo alla Samp di assolvere tutti i pagamenti e arrivare fino alla fine della composizione negoziata.