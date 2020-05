La ripresa degli allenamenti per la Sampdoria non ha ancora ​visto comparire le prime partitelle e i primi contatti. Mister Ranieri infatti, insieme al suo staff, programmerà soltanto da oggi le prossime sedute, e solo da una sua decisione passerà l'eventuale ritorno agli allenamenti classici con pallone e partitelle.



Secondo Il Secolo XIX ancora per qualche giorno i giocatori blucerchiati si preoccuperanno di riattivare la fase fisica, prima di tornare alla parte tecnico-tattica. Oltretutto, proprio come nella preparazione estiva, non va scordato l'aspetto legato al caldo. Questo particolare andrà tenuto in conto dalla Samp, in particolare per l'eventuale chiusura del campionato.