Continua il lavoro del Cda della Sampdoria, che ha preparato e votato il progetto di bilancio per la stagione 2022 della società blucerchiata. Come già ampiamente noto, il passivo è significativo, circa 30 milioni di euro.



Il CdA ha poi trasmesso al collegio sindacale il progetto di bilancio per l'approvazione. Gli step adesso sono quelli noti: dopo l'approvazione da parte del collegio sindacale, il documento dovrà essere infine votato nell'assemblea dei soci, in programma il 16 giugno. Si tratta di step fondamentali per la prossima stagione, ricorda La Repubblica: sia la presentazione del piano di ristrutturazione che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea sono requisiti obbligatori per l'iscrizione al campionato.