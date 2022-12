Come noto, non si terrà l'assemblea degli azionisti della Sampdoria prevista per oggi a Milano nella sede di Banca Lazard, a causa dell'assenza dei Ferrero e dei loro legali) all’assemblea dei soci in programma tra le mura di Banca Lazard a Milano. Si terrà invece un incontro tra i membri del CdA e l'advisor scelto per la cessione del club.



Secondo Sampnews24.com saranno presenti Marco Lanna, Gianni Panconi, Alberto Bosco mentre Antonio Romei sarà collegato da remoto da Roma. Per Banca Lazard invece presenzierà Marco Samaja di Banca Lazard. Tra loro faranno il punto sulle possibili strade da percorrere in mancanza di una ricapitalizzazione da parte degli azionisti di maggioranza.



Se non si verificherà l'ipotesi di una cessione, il CdA spingerà per aprire uno stato di crisi, anche perché passare da una situazione critica a una pre-fallimentare è semplice. Il CdA potrebbe rimanere in carica fino alla convocazione della nuova assemblea dei soci in programma a gennaio, per espletare le operazioni legali richieste come l'approvazione del bilancio e soltanto in seguito rassegnare le dimissioni, ritenendo completato il mandato.