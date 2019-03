Grande scalpore a Genova questa mattina, con il capoluogo genovese che si è svegliato apprendendo la notizia dell'incidente in cui è rimasto coinvolto, fortunatamente senza conseguenze, l'attaccante dellaGregoirePochi minuti fa è arrivato anche ildel club blucerchiato, che ha ricostruito in questo modo la vicenda: "​In merito a quanto accaduto nella notte al calciatore Grégoire Defrel, i dirigenti dell’U.C. Sampdoria hanno verificato con la Questura di Genova e con il proprio tesserato che non c’è stato alcun inseguimento dopo un mancato ‘alt’ a un posto di blocco. La Polizia è intervenuta in seguito all’incidente stradale in corso Europa, quindi è entrata in azione anche la Polizia Municipale." Nessuna 'fuga', almeno stando a quanto dichiarato dalla Samp, per il francese: "Defrel non si è sottratto ad alcun controllo, ha anzi collaborato e ha dato la propria disponibilità per i rilievi e per la verbalizzazione dell’accaduto. Qualsiasi ulteriore ricostruzione dei fatti - concludono da Corte Lambruschini - è dunque da ritenersi priva di ogni fondamento".