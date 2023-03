Mattia Baldini, coordinatore tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Juventus: "Turk? Utilizzerei il termine stimolare perché in un contesto del genere per un portiere giovane significa mettere le energie nervose in campo. Gli viene chiesto di giocare a calcio come fa in settimana. Abbiamo dei profili giovani che si stanno facendo valere".



PAROLE DI FERRERO - "Onestamente preferirei di parlare di cose attinenti al campo perché gli stimoli, positivi o negativi, si trovano in campo. Tutto quello che ruota intorno, discorsi societari o extra non sarei la persona giusta per commentarle ma non avrei neanche voglia di farlo".