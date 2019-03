Sino a questo punto della stagione, l'esperienza al Fortuna Dusseldorf di Dawid Kownacki non è stata certamente esaltante. L'attaccante di proprietà della Sampdoria ha giocato pochissimo, soltanto 220 minuti conditi da una doppietta allo Schalke. Nel momento migliore per di più il centravanti si è infortunato, ed attualmente si trova nel centro di riabilitazione della Nazionale polacca, per proseguire il suo iter di recupero. La speranza dei tedeschi è che torni disponibile per il turno del 30 marzo.



Nonostante le poche presenze in campionato però Kownacki è entrato saldamente nel cuore dei tifosi. A dimostrarlo c'è anche l'iniziativa messa in piedi recentemente dal Fortuna, che ha domandato a 5000 sostenitori chi fosse il giocatore da trattenere assolutamente in rosa tra sei elementi. Il polacco si è piazzato secondo con 1.765 preferenze, vicinissimo all'idolo locale Dodi Lukebakio fermo a 1.774. Molto staccato il terzo classificato, Kaminski (692). La dirigenza del Fortuna Dusseldorf d'altro canto sarebbe già decisamente convinta dell'investimento, ritenendo l'ex Lech Poznan un potenziale giocatore di altissimo livello. I tedeschi inoltre sono certi di poter realizzare agevolmente una plusvalenza in futuro con il calciatore classe 1997. Il suo agente Marcin Kubacki e lo stesso Kownacki avrebbero già dato il suo assenso ad un'eventuale permanenza in Germania.



Secondo il portale tedesco nrz.de però non sarebbe così semplice trattenere l'ex blucerchiato a Dusseldorf. Il ds dei tedeschi ​Lutz Pfannenstiel aveva negoziato a gennaio un'opzione per l'acquisto dalla Samp, ma più alta di quanto trapelato inizialmente. In Germania si era parlato di circa 5 milioni, ma in realtà il diritto di riscatto dalla Sampdoria sarebbe tra i 9 e i 10 milioni, cifra definita 'poco realistica' per un club come il Fortuna, specialmente in caso di retrocessione della squadra. Si tratterebbe di gran lunga dell'investimento più oneroso della storia del club, un record che attualmente spetta a ​Ducksch, arrivato dall'FC St. Pauli per 2,2 milioni di euro. Teoricamente il Fortuna Dusseldorf avrà tempo sino al 30 giugno per esercitare l'opzione: in quella data scadrà il prestito concordato a suo tempo con la Samp.