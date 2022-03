Uno dei perni della Sampdoria delle ultime stagioni è stato sicuramente il centrocampista svedese Albin Ekdal. Arrivato come rinforzo per il reparto mediano nel 2018, oggi il giocatore veste da quattro stagioni la maglia blucerchiata. C'è però chi prova ad interrompere questo trend, tentando l'ex Juve e Cagliari. E' il fratello minore del numero 6 blucerchiato, Hajlmar Ekdal, difensore classe 1998 oggi al Djurgarden.

"Parliamo spesso della possibilità che lui giochi in Svezia e cerco di convincerlo il più possibile, ma è difficile fare breccia" ha detto Hajlmar a fotbollskanalen. "È più criptico di quanto si possa pensare. Ma non è un segreto che prima o poi vorrebbe giocare a Djurgarden. Allo stesso tempo, sta facendo molto bene alla Sampdoria e so che tiene anche a quanto ha fatto in questi anni all’estero".



Difficile, ma non impossibile. E il giovane Ekdal sogna: "Ci sono molti fattori che dovrebbero convergere, penso. Per me sarebbe un grande vantaggio. È un sogno che ho da quando sono un professionista. Pensate se io e Albin giocassimo insieme, sarebbe incredibile. Per me è sicuramente un sogno".