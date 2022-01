Dopo l'innesto di Tomas Rincon e l'acquisto di Andrea Conti dal Milan, la Sampdoria si concentrerà adesso per fornire una pedina a D'Aversa anche per quanto riguarda il reparto avanzato. Ai blucerchiati serve un esterno offensivo, e il nome preferito dalla dirigenza sembra essere quello di Vincenzo Grifo del Friburgo.



Il calciatore classe 1993, 18 presenza condite da 4 gol e 7 assist nell'attuale Bundesliga, è legato al club tedesco da un contratto fino al 2024. I primi sondaggi tra Samp e la società della Foresta Nera ci sono già stati, e lo stesso Grifo sembra stuzzicato all'idea di tornare in Italia. Il problema, però, è rappresentato dalla formula del trasferimento.



PRESTITO - La Samp, come noto, non può spendere a gennaio e l'idea sarebbe quella di imbastire l'affare sulla base del prestito fino a giugno. Il Friburgo, però, fa muro. Il calciatore è un titolare, ha giocato tutte le partite in stagione (compresa quella di ieri, pareggiata 2-2- con l'Arminia Bielefeld), e la dirigenza tedesca non vuole assolutamente perderlo, men che meno a zero.