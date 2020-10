All’improvviso ieri sono esplose le sirene di mercato in casa Sampdoria per Omar Colley, difensore gambiano utilizzato da titolare da Claudio Ranieri nelle prime due partite di Serie A. La mancata convocazione per la sfida di questa sera con la Fiorentina ha acceso i riflettori sul centrale, destinato a lasciare Genova. A trattarlo in particolare sarebbe il Fulham, che sta seguendo anche altri profili, ad esempio quel Foyth che la Samp aveva trattato due anni fa.



La squadra londinese deve ancora presentare un’offerta ufficiale, che però secondo Il Secolo XIX dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni a titolo definitivo. Il Fulham sa che il Doria non prenderà in considerazione per Colley formule diverse, ad esempio il prestito con diritto o obbligo di riscatto.



L’interesse e il possibile addio del giocatore sono stati confermati anche dal suo agente, Cheikh Fall: “Che siano interessati sì, offerte però ancora non credo” ha detto a blucerchiati.net il procuratore. Fall ha confermato il suoa addio, con un laconico “Sì partirà”, confermando a precisa domanda la destinazione Premier League.