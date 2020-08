Dopo la cessione di Linetty, c'è un altro giocatore in lista di partenza in casa Sampdoria. Si tratta dell'attaccate Gianluca Caprari, prestato lo scorso gennaio al Parma e non riscattato dai gialloblù. La società blucerchiata vuole monetizzare dal suo cartellino, e per farlo potrebbe anche concludere un'operazione davvero inedita con l'altra squadra di Genova, ossia il Genoa.



Nelle ultime ore infatti il club rossoblù secondo Il Secolo XIX avrebbe scavalcato tutte le altre pretendenti nella corsa a Caprari. L'ex Pescara è un pallino del nuovo direttore sportivo del Grifone Faggiano, che lo aveva portato a Parma e ora starebbe facendo il possibile per assicurarlo alla sua nuova squadra.