La situazione di Dennis Praet a Genova è davvero curiosa. Il centrocampista belga è in uscita dalla Sampdoria, eppure ieri era capitano contro il Sellero Novelle, nella prima amichevole stagionale dei blucerchiati. La dirigenza doriana comunque non ha fretta: sapeva che il primo a partire sarebbe stato Andersen, e ora valuta attentamente il futuro dell'ex Anderlecht.



Secondo Il Secolo XIX negli ultimi tempi avrebbero preso informazioni sul numero 10 doriano parecchie società. In Italia il Milan di Giampaolo, la Roma e il Napoli, senza dimenticare la Fiorentina che ora, dopo la cessione di Veretout, potrebbe tornare alla carica per il giocatore. Dall'estero invece si sarebbero mosse l'Atletico Madrid e il Paris Saint Germain, oltre che il Valencia.



La pista più concreta però al momento pare essere quella che conduce al Leicester. La società inglese ha ceduto il difensore Maguire al Manchester United per 48 milioni, e potrebbe alzare la proposta già presentata tempo fa e ferma attorno ai 20 milioni. A quel punto bisognerebbe però convincere Praet, che non sembra particolarmente stuzzicato dall'idea di un'esperienza in Premier e lontano dalle coppe.