Durante la sessione invernale di calciomercato la Sampdoria, anche tramite il sito ufficiale della Lega Calcio, aveva ufficializzato l'acquisto di Jakob Abosaah, centrocampista del Ghana classe 2002, occupando uno degli slot da extracomunitario. Il ragazzo proveniente da una accademia di Accra, non è però mai arrivato a Genova.



A spiegare la vicenda è Il Secolo XIX: secondo il quotidiano per motivi di ordine burocratico Abosaah non è mai partito dal Ghana, e la Samp ha così deciso di rimandare l'acquisto sino alla prossima estate. Ciò consente ai blucerchiati di avere a disposizione ancora una casella per gli extracomunitari, importante in questo periodo di riapertura del mercato ucraino e russo.