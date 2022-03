Marco Giampaolo mischia le carte in vista della Juventus, con particolare attenzione alla linea difensiva. Ieri a Bogliasco l’allenatore della Sampdoria si è concentrato in particolare a lavorare sul reparto arretrato, alzando i ritmi e pretendendo dalla squadra attenzione massima. Alla mattina infatti il tecnico blucerchiato si è dedicato ad allenare i movimenti in fase di non possesso, impostando la consueta difesa a 4 e il centrocampo a 3.



Giampaolo non ha dato indicazioni di sorta, fa sapere Il Secolo XIX, ma ha schierato linee miste, una Conti-Magnani-Ferrari-Augello, l’altra Bereszynski-Yoshida-Colley-Murru, che però è squalificato e non giocherà. A centrocampo impiegato anche Candreva. La buona notizia è che sono rientrati in gruppo Askildsen, Supryaga e Conti. Sempre out Vieira.