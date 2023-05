All'assemblea della Sampdoria partecipa anche una società 'schermo', una fiduciaria che di recente ha acquistato un centinaio di azioni del club blucerchiato. Si tratta di Across Fiduciaria, società che fino a ieri si pensava potesse appartenere a Banca Sistema, uno dei creditori del Doria. In realtà, l'istituto ha diramato un comunicato per annunciare che "L’ammontare delle azioni intestate ad Across Fiduciaria, riportato da alcuni organi di stampa, non è nella disponibilità della banca".



Niente Banca Sistema dietro ad Across, quindi, nonostante l'idea fosse che la fiduciaria fosse pronta ad effettuare l’aumento di capitale tramite la banca per conto di Gestio Capital e Aser Ventures di Manfredi e Radrizzani. In realtà, la società sarebbe secondo Il Secolo XIX riconducibile sì ai due finanzieri, e sarebbe pronta all'aumento di capitale in caso di fumata nera con Ferrero, ma senza l'intermediario Banca Sistema.