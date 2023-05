All'assemblea degli azionisti dellaè presente anche Alessandro, il finanziere romano che aveva presentato l'offerta poi non scelta dal CdA blucerchiato per l'acquisto del club, a favore dell'altra proposta Radrizzani. L'imprenditore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telenord prima di entrare in assemblea:per far sì che ci fosse un progetto per tenerla in A e, una volta retrocessa, riportarla nel massimo campionato" attacca Barnaba. "Questi sei mesi hanno permesso al CdA di trovaresiamo contenti. Ci dispiace non essere l’offerta che ha vinto, ma siamo contenti che ci siano persone serie con un progetto serio per dare alla società quello che si merita"."Era normale che fosse così, ma siamo pronti aAltrimenti supporteremo quello degli altri. Aumento di capitale? In teoria si può fare…Non è più il mio il piano su cui lavoreranno, sono qui per capire gli sviluppi. Non so cosa vogliano fare gli altri, io ho un piano pronto. È stato speso troppo tempo a girare intorno a cose poi verificatesi. L’aumento di capitale forzoso, comunque, è una delle strade da perseguire se Ferrero non dovesse presentarsi».Barnaba ha poi escluso una collaborazione con Radrizzani: "Hanno fatto un’offerta alternativa. Se c’è un piano vero e serio si va avanti, dicono che c’è».