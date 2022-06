Uno dei nomi caldi in ottica calciomercato, in casa Sampdoria, è quello di Wladimiro Falcone. Il portiere, riserva di Audero e per un mesetto circa diventato titolare, ha messo in mostra ottime qualità, abbastanza da attivare le sirene di mercato, in particolare in ottica Napoli.



Gli azzurri sono alla ricerca di una riserva di Ospina, dopo aver incassato l'assenso del giocatore al rinnovo. Meret lascerà il Vesuvio, e per questo motivo secondo Sampnews24.com il nome sui taccuini della dirigenza azzurra sarebbe proprio quello del classe 1995 Falcone.