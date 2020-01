Non è una vera e propria novità l'interesse del Parma per l'attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari. Il giocatore blucerchiato potrebbe lasciare Genova a fronte di un'offerta significativa, nei giorni scorsi era stato registrato l'interesse di varie società, in particolare Spal e Sassuolo, ma nelle ultime ore sarebbe tornata d'attualità la pista gialloblù.



Secondo Sky Sport il Parma adesso avrebbe chiesto alla Sampdoria proprio Caprari, dopo aver piazzato il colpo Kurtic. Attesi sviluppi nelle prossime ore.