Grandi movimenti sulla fascia destra della Sampdoria, dove i blucerchiati hanno recentemente acquistato dal Chievo Fabio Depaoli. L'arrivo del laterale classe 1997 permetterà alla dirigenza doriana di valutare alcune operazioni sulla corsia, in particolare per quanto riguarda le uscite. Attualmente in rosa ci sono ben tre terzini destri: uno è Bereszynski, che ha mercato in Germania ma per cui non risultano al momento proposte concrete, l'altro invece è Jacopo Sala.



Sull'ex Verona è da tempo forte l'interesse del Parma, che lo aveva già seguito a gennaio, proprio in un valzer che avrebbe condotto con alcuni mesi di anticipo Depaoli a Genova. L'intreccio però potrebbe riproporsi ora, perchè il club gialloblù dopo le prime indagini di giugno avrebbe riallacciato i contatti con la Sampdoria, per portare Sala al Tardini. Secondo Il Corriere dello Sport la società ducale vorrebbe chiudere velocemente la trattativa, per poi concentrarsi su altre operazioni di mercato.