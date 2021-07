Nella lista della spesa della Sampdoria figura anche il nome del difensore Giuseppe Pezzella, richiesto proprio dal suo ex tecnico Roberto D'Aversa. La situazione del giocatore classe 1997 è piuttosto complessa: nei giorni scorsi era stato addirittura escluso dalla lista dei convocati dal ritiro del Parma, ma adesso verrà reintegrato in rosa a partire da lunedì, agli ordini di mister Maresca.



Questa decisione non sembra cambiare lo scenario: i gialloblù cercheranno di cedere il calciatore, e la Samp nei prossimi giorni lavorerà per sfoltire la rosa e poter così chiudere l'operazione, regalando il primo ingresso a mister D'Aversa.