E’ persino difficile immaginare l’emozione di Marco Lanna, nell’apprendere la notizia della sua nomina a presidente della Sampdoria. L’ex calciatore, genovese e blucerchiato dalla nascita, tifoso del club e pilastro della squadra che vinse lo Scudetto, adesso ha completato il suo ciclo diventando a tutti gli effetti numero uno del club che gli ha segnato la vita.



Lanna non vuole rilasciare dichiarazioni, si concede solo alcune battute stringate: “Non mi fate parlare, posso solo dire che è una grande emozione” ha detto a Il Secolo XIX. “Sapevo che c'era questa possibilità perché ne abbiamo parlato in questi giorni ma quando poco fa ho saputo dell'indicazione ho sentito un brivido come se fino a quel momento quella possibilità non l'avessi davvero considerata. Ripeto, ora non voglio dire altro, ci sarà tempo di farlo...”