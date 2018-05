Si preannuncia come al solito un mercato ricco di colpi di scena per la Sampdoria, alle prese con i rinnovi di Pradè e Osti ma intenta pure a programmare i prossimi movimenti in entrata e in uscita. Tra i primissimi giocatori che potrebbero lasciare Corte Lambruschini figura Ricky Alvarez, richiesto dal Velez e impiegato pochissimo da Giampaolo in stagione. Ovviamente però gli occhi di tutti sono puntati sul futuro di due calciatori in particolare, Dennise LucasSul belga, a gennaio accostato alla Juventus, si stanno muovendo in maniera piuttosto decisa l'Inter e la Roma, ma anche in Liga al Siviglia e in Premier League, con il Newcastle che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare alla carica dopo l'assalto fallito della scorsa estate. Per sostituire, la Sampdoria starebbe cercando di chiudere per Lovro, offrendo 5 milioni alla Lokomotiva Zagabria.Anche Torreira piace a molte società. Il padre dell'uruguaiano ha recentemente chiuso al Napoli , ma il numero 34 blucerchiato sarà logicamente uno dei pezzi pregiati della vetrina estiva della Sampdoria. Per rimpiazzare una eventuale cessione illustre in mezzo al campo, da Corte Lambruschini recentemente hanno sondatodel Benevento. Il contratto del mediano brasiliano scadrà a giugno, per il Doria potrebbe rivelarsi un'affare low cost piuttosto interessante.