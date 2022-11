Sabato sera laha vissuto alcune ore piuttosto impegnative. La dura contestazione andata in scena fuori dal Ferraris , con i tifosi che chiedevano un confronto con la squadra dopo l'ennesima, drammatica sconfitta, non ha prodotto alcun faccia a faccia. A quel punto, una volta capito che il confronto non ci sarebbe mai stato fuori dal Ferraris, i sostenitori blucerchiati hanno deciso di spostarsi in un altro punto di Genova, per avere il tanto invocato incontro, e si sono quindi recati all’, sede del ritiro della squadra di Stankovic.Il pullman della squadra è statoin Corso Europa e, dopo una contrattazione tra tifosi e forze dell’ordine, è stata presa la decisione di scortarlo fino all’albergo. Qui, alla fine, è andata in scena una nuova contestazione, replicando i concessi già espressi allo stadio. Qualcuno, scrive Sampnews24.com, ha cercato anche Abdelhamid, che non era stato convocato ma che viene considerato uno dei più deludenti. Dalla contestazione si sono salvati soltanto in tre: il dottor Amedeo, doriano doc, il tecnico Dejanche ha l’attenuante di essere qui da solo un mese e il capitano Fabio, uno dei pochi a mettere sempre la faccia nelle situazioni complesse.