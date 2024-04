Sampdoria, il retroscena. Pirlo: 'Abbiamo avuto un'intossicazione alimentare prima della partita'

Laieri è uscita dalla trasferta con lo Spezia con un punto, che ha lasciato un po' di amaro in bocca per la prestazione offerta dai blucerchiati, apparsi in calo nella sfida del Picco. La brutta prestazione blucerchiata però secondo il tecnico Andrea Pirlo ha radici ben precise, da ricercare in una condizione di squadra davvero molto precaria. Il retroscena, raccontato dallo stesso mister doriano, riguarda addirittura un'...Stojanovic ha dovuto prendere delle pasticche mentre giocava per stare meglio" ha spiegato Pirlo. L'allenatore si è anche soffermato sugli errori arbitrali del match: "Non li ho rivisti ma ci siamoSono cose che succedono e questa volta è capitato a loro, inutile stare a parlare qua adesso".

La corsa ai playoff è ancora aperta, il punto viene considerato positivo dal mister: "Sappiamo che dobbiamo lottare in ogni partita.di grande sacrificio"