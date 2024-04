Sampdoria, Borini e la clausola di rescissione che non verrà esercitata

Quando è arrivato alla, Andrea Pirlo ha espresso subito un desiderio per il calciomercato: il tecnico blucerchiato ha indicato Fabiocome rinforzo ideale per i blucerchiati. Il tecnico aveva avuto modo di apprezzare Fatih Karagumruk, durante la condivisa esperienza in Turchia: lì l'ex Milan era stato letteralmente determinante, con 20 reti e 9 assist nella massima serie del campionato turco. La dirigenza ha accontentato l'allenatore, mettendo subito sotto contratto l'attaccante.A Genova l'impatto di Borini era stato significativo nelle prime giornate: cinque reti e due assist nelle prime tredici partite giocate (aveva saltato solo l'esordio in cadetteria della Samp, a Terni) erano una media importante, una media che però purtroppo il giocatore non ha potuto tenere a causarimediato dopo la gara con lo Spezia dell'andata. La punta a seguito dell'operazione è rimasta fuori oltre tre mesi, è rientrata con l'Ascoli e pian piano Pirlo ha aumentato il suo minutaggio. Proprio la gara di sabato, ancora una volta con lo Spezia, potrebbe essere quella giusta per rivedere Borini, a distanza di oltre 4 mesi dall'ultima volta.

Nel frattempo, emerge un dettaglio in merito alla formula con cui la Samp lo aveva ingaggiato. Borini aveva firmato uncon i blucerchiati, che però contiene una clausola, apposta per tutelare il giocatore in caso di esperienza negativa a Genova. Borini infatti potrebbe tecnicamente. La sensazione però è che il calciatore classe 19921 non eserciterà tale opzione: Borini si trova bene in Liguria, è calato nella realtà Samp - di cui è uno dei leader nello spogliatoio - e salvo colpi di scena ad oggi impensabili non interromperà anticipatamente il suo rapporto con il club.