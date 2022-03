Spesso, nelle partite, ci sono scelte importanti e cruciali da prendere. A Venezia, la miglior decisione per la Sampdoria è stata probabilmente quella di impiegare dal primo minuto Sabiri a fianco di Caputo. Il dubbio Marco Giampaolo se lo è portato dietro a lungo: anche prima di andare a dormire, l’allenatore si interrogava su chi impiegare tra l’ex Ascoli e Fabio Quagliarella.



“È proprio così. Ho deciso solamente domenica mattina, prima non lo sapeva nessuno, nemmeno il mio staff” ha detto l’allenatore a Venezia, come racconta Il Secolo XIX. Al momento del briefing prepartita, alle 10.30, lo ha comunicato allo staff e poco dopo alla squadra. Scelta azzeccata, perché la prestazione offerta da Sabiri ha ampiamente ripagato la decisione del tecnico. Adesso sarà interessante vedere come, da qui al termine della stagione, il mister gestirà il ballottaggio.