Fiato sospeso per Omar Colley, sia per quanto riguarda la Sampdoria che per la sua Nazionale. Il difensore era stato convocato dal Gambia, ma la sua partenza alla volta dell’Africa è ancora incerta a causa di un problema fisico.



Il centrale classe 1992 questa mattina si sottoporrà ad esami ad un ginocchio. La Samp, fa sapere Il Secolo XIX, sospetta un trauma distorsivo. In caso la diagnosi fosse confermata, Colley molto probabilmente non partirebbe alla volta del Gambia.