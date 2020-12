Le dichiarazioni nel post partita di Sampdoria-Crotone da parte di Fabio Quagliarella hanno ovviamente alimentato le voci sul futuro dell'attaccante stabiese, in scadenza di contratto a giugno, aggiungendo anche un pizzico di mistero alla faccenda. Il motivo è legato alla frase riferita al presunto 'patto' con Ferrero per un prolungamento.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero sarebbe rimasto un po' stupito per questa dichiarazione e anche da questa pressione messa dal capitano, perché al Viperetta non risulterebbe nessun patto con il suo numero 27. Si starebbe quindi creando un po' di distanza tra le parti, anche perché Quagliarella riterebbe di meritare il rinnovo da subito, per meriti ampiamente acquisiti, mentre Ferrero da questa stagione avrebbe cambiato strategia, rimandando a più avanti il discorso rinnovo accettando anche di conseguenza l'eventuale accordo a parametro zero con un'altra società.