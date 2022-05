Nel capitolo che riguarda i rinnovi in casa Sampdoria uno dei nodi principali è quello di Maya Yoshida, in scadenza a giugno ma al momento tutt'altro che sicuro di una permanenza a Genova. La società blucerchiata e gli agenti del giocatore sono al lavoro, ma l'intesa sembra piuttosto lontana.



Secondo Sampnews24.com permane il dubbio sul suo rinnovo. La Samp vuole abbassare il monte ingaggi, a le richieste di Yoshida per un prolungamento sembrano troppo elevate e questa situazione sta di fatto congelando la trattativa.