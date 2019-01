Che Emil Audero sia ormai ufficialmente un calciatore della Sampdoria a tutti gli effetti è noto già da martedì. Ieri però sono arrivati anche i comunicati, che hanno sancito la trattativa. Sia la Juventus che i blucerchiati hanno diramato degli annunci per regolarizzare la trattativa, ma a qualcuno non è sfuggito un passaggio nel testo scritto dal club bianconero.



"Sulla base del nuovo accordo, la Sampdoria avrà l’obbligo (anziché l’opzione) di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019" si legge sul sito ufficiale del club. L'obbligo di riscatto di Audero, cioè, è subordinato al raggiungimento di alcuni traguardi blucerchiati. Ovviamente però si tratta soltanto di un accorgimento strategico per i blucerchiati: l'obiettivo in questione, infatti, è la salvezza nell'attuale Serie A. Considerando che il Doria è ad oggi sesto in classifica, con 33 punti già ottenuti, è facile prevedere che il traguardo verrà centrato a stretto giro di posta.