La vicenda della Sampdoria, le difficoltà che sta attraversando il club blucerchiato a livello societario e tutti i noti problemi economici derivanti dalla gestione Ferrero hanno risvolti anche a livello politico e cittadino a Genova. Anche il sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, si è detto attento al futuro del club.



"La situazione della Sampdoria preoccupa l’amministrazione" ha detto il primo cittadino a Sky Sport. "Avere la società viva è un valore per la nostra città. Faremo tutto il possibile per dare il nostro aiuto. Ma che non ci si aspetti l’impossibile o meglio l’illegale".