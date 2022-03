Genovese, blucerchiato da anni e tifoso della. C'è un giocatore per cui il pomeriggio di sabato al Ferraris resterà indimenticabile, ed è Simone. Il centrocampista classe 2002, nato a Sampierdarena, ha coronato un sogno centrando l'esordio con la maglia che veste sin da bambino.Il regista è infatti arrivato a Bogliasco nel 2010, a soli 8 anni dopo i primi calci nel Don Bosco, e sabato ha messo nelle gambe i primi minuti di Serie A grazie a Giampaolo: "Lo sognavo proprio così, fin da bambino...dispiace per il risultato, ma tante emozioni" aveva scritto subito dopo su Instagram, postando la foto di lui giovanissimo appena approdato al Mugnaini che trovate in fondo all'articolo. Trimboli ha aggiunto alcune battute nel dopogara: "Tanti anni all’interno del settore giovanile si coronano con questo esordio cheFarlo a Marassi con i tifosi è stato bellissimo, peccato soltanto per il risultato. Già a Udine ci avevo sperato, poi il mister aveva fatto altre scelte. Questa sera quando mi ha chiamato durante il riscaldamento:per prendere la maglia e prepararmi ad entrare. È accaduto tutto in un batter d’occhio, tutto bellissimo. Quando abbiamo accorciato le distanze, ci abbiamo creduto però la Juve ha trovato il terzo gol che ha chiuso la partita. Ora dobbiamo pensare già alla trasferta di Venezia perché la classifica chiede punti e, se giochiamo con il coraggio messo in campo oggi, possiamo riuscirci".Trimboli è ilad esordire in questa stagione. Il primo era stato lo spagnolo Yepes, nell'1-1 di Roma con D'Aversa in panca. Giampaolo però segue con attenzione le giovanili. Dopo Trimboli potrebbe essere il turno del difensore Bonfanti o degli attaccanti Montevago, Di Stefano e magari pure del giovanissimo Leonardi, classe 2005.