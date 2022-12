Il Torino vuole un rinforzo per la difesa, e il club granata torna a guardare in casa Sampdoria. Nel mirino c'è il nazionale polacco Bartosz Bereszynski, fresco di eliminazione ai Mondiali. Anzi, il ds del club granata Davide Vagnati avrebbe iniziato a confrontarsi con i blucerchiati sulle eventuali cifre per il calciatore, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2025.



Secondo Tuttosport, la società di Cairo metterebbe sul piatto tre milioni di euro, cifra però che la Samp reputa bassa. Bereszynski è un Nazionale, reduce da un buon Mondiale, ancora relativamente giovane (ha 30 anni) e per questo motivo i blucerchiati sperano di ottenere un importo più alto. Le parti si aggiorneranno, su Bereszynski c'era anche l'interesse della Roma.

