Nome nuovo per l'attacco della Sampdoria, al centro di grandi valutazioni da parte della dirigenza di Corte Lambruschini. I blucerchiati cercano un attaccante, e l'ultimo nome arriva da Torino, sponda granata. Si tratterebbe di Iago Falque.



Stando a Il Secolo XIX la società di Cairo avrebbe contattato la Samp per proporre il calciatore ex Roma. Iago Falque è uscito dal progetto del Torino, e un cambio di società potrebbe rilanciare la sua carriera e liberare la squadra piemontese di un ingaggio a libro paga.