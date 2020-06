Non solo Linetty nella lista dei desideri del Torino. Il club granata ha puntato alcuni elementi di casa Sampdoria, in particolare il centrocampista polacco ma pure il tecnico della Primavera blucerchiata, Marcello Cottafava. L’attuale allenatore dei giovani doriani è particolarmente apprezzato per il lavoro svolto a Bogliasco, e in seno al Toro può contare su uno sponsor d’eccezione, ossia il ds Davide Vagnati.



I due hanno in comune parecchie cose: sono nati entrambi a Genova, sono quasi coetanei e hanno condiviso anche la stessa maglia blucerchiata, essendosi formati insieme nelle giovanili del club doriano. Cottafava e Vagnati, però, si sono ritrovati alla Spal anni dopo, con l’ex difensore tecnico dell’Under 17. In questi giorni Cottafava è stato avvistato a Filadelfia e nella sede del club. Appare evidente che il suo destino potrebbe essere a Torino, al posto dell’attuale mister della Primavera Marco Sesia.