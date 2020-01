Ora c'è anche una data limite per la Sampdoria, per Massimo Ferrero e per il suo futuro. Il 23 marzo sarà la giornata decisiva per il Viperetta, dal momento che il tribunale di Roma ha concesso 2 mesi di tempo al numero uno blucerchiato per presentare un piano di rientro della situazione debitoria di Eleven Finance, che nel frattempo non sarà più amministrata ordinariamente, bensì verrà affidata ad un commissario.



Ferrero entro 15 giorni dovrà versare 60mila euro per le spese del procedimento e per l'onorario commissariale. Nel frattempo, scrive Primocanale, avrà il compito di redigere e presentare un piano di rientro per l'ammissione del concordato. Se il piano venisse bocciato, la Eleven Finance verrebbe dichiarata fallita. La soluzione immediata è logicamente la cessione della Sampdoria, più rapida rispetto alla vendita delle sale cinematografiche, e la procedura sarà seguita da un consulente del tribunale per trasparenza assoluta.