Qualcuno considera già virtualmente finita l'avventura con la Juventus di Lorenzo Pellegrini. Il terzino mancino, dopo le 18 presenze racimolate nello scorso campionato con la maglia bianconera, potrebbe salutare a breve il club di Torino, che si aspetta però un'offerta soddisfacente. Ad essersi messa in fila, per il laterale sinistro, ci sarebbe anche la Sampdoria.



Secondo Tuttosport il club doriano sarebbe interessato all'esterno classe 1999 prodotto dalle giovanili della Roma. Più avanti dei blucerchiati, però, ci sarebbe l'Atalanta, altra società interessata al ragazzo. La soluzione nerazzurra potrebbe risultare più appetibile per Pellegrini, che potrebbe preferirla a quella blucerchiata.