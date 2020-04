C’è un nodo complesso da sciogliere in casa Sampdoria. Riguarda il centro della difesa, dove tre giocatori sono in forte dubbio per quanto riguarda il futuro. Si tratta di Lorenzo Tonelli, Maya Yoshida e Omar Colley, profili su cui la Samp dovrà riflettere con attenzione. In teoria Tonelli dovrebbe essere riscattato dal Napoli: era arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma in caso il campionato non dovesse finire?



La Samp secondo Il Secolo XIX questa valutazione la sta facendo, così come sta soppesando il futuro di Yoshida. In teoria il giapponese è arrivato in prestito dal Southampton, ma il suo ingaggio è troppo alto e il suo contratto con il club inglese scadrà a giugno. A quel punto, Yoshida sarà libero di firmare con qualunque società, ma lo stipendio sarebbe troppo elevato per la Samp, almeno per quanto visto sino ad ora.



Resta poi il caso Colley da analizzare. Il gambiano era stato pagato quasi 10 milioni di euro due anni fa, rappresenta un calciatore da valorizzare per non essere iscritto a bilancio come una minusvalenza. L’eccezione potrebbe essere fatta in caso dovese arrivare a Corte Lambruschini qualche proposta da squadre inglesi per il calciatore ex Genk.