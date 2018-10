La sensazione è che il ballottaggio si riproporrà spesso durante la stagione: la Sampdoria, con il rientro di Saponara, ha grande varietà di scelte per quanto riguarda la trequarti. Il ruolo di rifinitore è fondamentale nello scacchiere di Giampaolo, perchè al '10' è affidata la fase conclusiva dell'azione e il compito di rifornire le punte. Le alternative sono note: oltre a Riccardo Saponara ci sono Gianluca Caprari e Gaston Ramirez.



Attualmente in vantaggio sembrerebbe esserci Caprari, anche se è difficile ipotizzare chi partirà dal primo minuto. Solitamente Giampaolo dosa i calciatori al rientro dagli infortuni, inserendoli magari a gara in corso, e potrebbe essere il caso di Saponara, assente ormai da un mese e mezzo: si era fatto male durante il match con il Napoli del 2 settembre. Se viceversa Caprari dovesse lasciare spazio a Saponara, ecco che l'ex Pescara si candiderebbe anche ad un posto in attacco, per far rifiatare Quagliarella o Defrel che pure sembrano intoccabili. Più in basso come percentuali rispetto agli altri Ramirez: nelle ultime due gare giocate dalla Samp, quelle contro Spal e Atalanta, è sempre partito dalla panchina, anche per smaltire un acciacco che si portava dietro quasi da inizio stagione.