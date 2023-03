Piove sul bagnato in casa Sampdoria, perché nell'allenamento di ieri, a seguito di un tuffo, si è fermato il miglior giocatore blucerchiato, ossia Emil Audero. Il numero uno genovese salterà la partita da ex, quella con la Juventus, a causa di una sublussazione della spalla. Ad annunciare l'esito degli esami, effettuati subito, dopo che l'estremo difensore aveva interrotto la sua seduta di allenamento, è stata la stessa Sampdoria. Audero è stato immobilizzato, e ulteriori analisi verranno fatte tra una settimana, quando l'articolazione si sarà sgonfiata.



La nuova risonanza, in programma tra sette giorni con un liquido di contrasto, permetterà di valutare meglio i tempi di recupero. La versione più ottimistica, circolata in queste ore, quantifica in un mese dopo la sosta per le nazionali i tempi di recupero. Si tratta però di una previsione davvero molto ottimistica, basata sulla fisioterapia. Se invece dovessero essere segnalate lesioni, con conseguente intervento chirurgico, la stagione di Audero sarebbe finita e con essa, forse, anche la sua esperienza alla Samp.