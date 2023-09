In queste prime giornate, alla Sampdoria è mancato molto a centrocampo Leonardo Benedetti. La mezzala era uno dei titolari di Pirlo, reduce da un gran campionato la scorsa stagione, ma ha dovuto subito issare bandiera bianca per un’infiammazione al ginocchio, accusata nelle ultime settimane.



L'infortunio è stato gestit con grande cautela dallo staff sanitario della Sampdoria, con l’obiettivo di recuperare il centrocampista in maniera graduale, evitando di forzare con il rischio di ricadute. In questo senso, si è rivelata molto importante la sosta per le nazionali. Benedetti secondo Il Secolo XIX potrebbe tornare a disposizione di Pirlo per la sfida del 18 settembre contro il Cittadella.Anche Manuel De Luca e Antonio Barreca sono ormai vicini al rientro in gruppo, e nei prossimi giorni torneranno ad allenarsi con i compagni.