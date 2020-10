Antonioha messo nel mirino il derby di domenica sera. L'esterno ex Inter, infortunatosi pochi giorni prima di, deve fare i conti con il problema al bicipite femorale che sta condizionando i suoi allenamenti. Il giocatore ha moltissima voglia di tornare in campo, e sogna un ruolo da protagonista, magari non dal primo minuto, nella stracittadina con il Genoa.Pare difficile però ipotizzare un suoin tempo per la sfida con il Grifone. Più probabile invece che Candreva riesca a tornare a disposizione per la partita successiva, con il Cagliari. L'intenzione comune però è quella di non affrettare i tempi di recupero, anche considerando che dopo Cagliari-Samp ci sarà la pausa per le Nazionali. Lo staff sanitario doriano e il calciatoree in caso di incertezza propenderanno per allungare ulteriormente l'assenza, approfittando della sosta.