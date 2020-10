Nonostante la convocazione in vista di Atalanta-Sampdoria, e nonostante il grande ottimismo mostrato dal calciatore, l'esterno blucerchiato Antonio Candreva rischia di rimanere lontano dal campo almeno sino alla sosta per le Nazionali. L'ex Inter infatti ha patito un infortunio al bicipite femorale non lieve, come evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto nel pomeriggio di giovedì a Pavia.



Candreva ieri è stato aggregato all'elenco dei giocatori che sono partiti alla volta di Bergamo per fare numero, ma verrà sottoposto a cure e massaggi, proprio come ieri al Mugnaini. L'ultimo infortunio muscolare di Candreva risale al 2014/2015, da lì in poi soltanto problemi articolari e di lombalgia. Secondo Il Secolo XIX Candreva potrebbe pagare le sedute di lavoro piuttosto leggere sostenute all'Inter quando ormai era stata ventilata la sua cessione.