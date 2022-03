Dall'allenamento di ieri della Sampdoria non sono uscite certezze in merito alle condizioni fisiche del difensore centrale Omar Colley e dell'attaccante Sebastian Giovinco. Il centrale gambiano ha un dolore al ginocchio sinistro, mentre l'attaccante mette a referto un problema al polpaccio, pare però senza lesioni.



Secondo Il Secolo XIX le riserve verranno sciolte solo prima della partenza per Venezia. Le maggiori possibilità di un impiego a Venezia sono per Colley, mentre sarà difficile vedere in campo Giovinco, dal momento che l'ex Juventus arriva da giorni di allenamenti differenziati.